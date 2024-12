Prefeitura de São Paula divulga regras e datas para Carnaval

A Prefeitura de São Paulo, através da SPTuris, anunciou as diretrizes para os blocos de carnaval que desfilarão em 2025. As regras foram oficialmente publicadas no Diário Oficial da Cidade, estabelecendo um cronograma detalhado para o evento. O pré-carnaval está agendado para os dias 22 e 23 de fevereiro, enquanto as festividades principais ocorrerão nos primeiros quatro dias de março. Os desfiles pós-carnaval estão programados para os dias 8 e 9 de março. Para que os blocos possam participar, é imprescindível obter autorização da prefeitura.

Uma das regras mais significativas para este ano é a restrição de novas solicitações nas subprefeituras da Sé, Lapa, Pinheiros e Vila Madalena, que são os bairros mais populares da cidade em relação aos blocos de carnaval. As solicitações devem ser feitas exclusivamente através do site da prefeitura e serão avaliadas pela Comissão Especial de Organização do Carnaval de Rua de 2025.

A primeira fase das inscrições está marcada para ocorrer entre os dias 13 e 23 de dezembro, destinada aos blocos que já têm tradição de desfilar na capital paulista. Para os novos blocos que desejam se juntar à festa, as inscrições estarão abertas entre os dias 2 e 10 de janeiro de 2025. Este período também é destinado aos blocos que pretendem modificar seus trajetos habituais.

Publicado por Luisa Cardoso