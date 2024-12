Prefeitura de São Paulo cancela acordo com a Pepsico e desiste de renomear Largo da Batata com nome de salgadinho

Após receber diversas críticas nas redes sociais, a Prefeitura de São Paulo decidiu cancelar o acordo com a Pepsico, que visava a criação da campanha publicitária “Largo da Batata Ruffles”. A administração municipal confirmou que o nome da praça permanecerá inalterado. A doação, que estava avaliada em mais de R$ 1,1 milhão, incluía a responsabilidade da prefeitura em supervisionar as atividades relacionadas ao projeto, com duração prevista de 24 meses, podendo ser estendida. O contrato, que foi assinado no dia 28 de novembro, estabelecia um comodato e doação entre a Pepsico do Brasil e a Prefeitura de São Paulo. O projeto previa a instalação de diversos equipamentos, como um letreiro, bancos, bicicletário, uma horta, uma estação de academia ao ar livre e brinquedos para crianças.

A Pepsico se defendeu, afirmando que cumpriu todas as diretrizes administrativas e que o acordo foi realizado dentro da legalidade, sem a necessidade de licitação. A empresa ressaltou que a revitalização do Largo da Batata traria melhorias significativas para o espaço, embora não incluísse a alteração do nome da praça. A decisão da prefeitura de recuar do acordo reflete a pressão popular e a importância da preservação da identidade dos espaços públicos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA