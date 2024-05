Prefeitura de São Paulo inaugura pontos de coleta de donativos

A Prefeitura de São Paulo inaugurou pontos de coleta de donativos para a população atingida pelas chuvas no Rio Grande do Sul nas 23 unidades do Descomplica, a partir desta quarta-feira (8), facilitando o acesso dos doadores. Além disso, a partir desta quinta-feira (9), a campanha se expandirá para incluir 29 terminais de ônibus gerenciados pela São Paulo Transporte (SPTrans). A resposta da cidade de São Paulo à crise no sul do país já se mostrou significativa, com o envio de 150 toneladas de ajuda humanitária.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O apoio também incluiu 10 mil cestas básicas e uma tonelada de ração para cães e gatos. As doações coletadas nas unidades do Descomplica SP e nos terminais de ônibus são variadas, incluindo roupas, alimentos não perecíveis, água, produtos de higiene e limpeza, além de rações para animais. Por trás dessa mobilização está o Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, que coordena as iniciativas de arrecadação e distribuição das doações.

*Com informações do repórter Marcelo Mattos