Prefeitura de São Sebastião aciona sirene em bairro onde morreram 64 pessoas em 2023

Uma forte chuva atingiu o município de São Sebastião no início da noite desta quarta-feira, 24, e provocou alagamentos em diversas partes da cidade. De acordo com a Prefeitura de São Sebastião, cerca de 50 milímetros caíram em menos de uma hora. Uma sirene foi acionada de forma preventiva, pela primeira vez desde que foi instalada, na Barra do Sahy, com aviso para que os moradores se retirassem de suas casas em direção ao ponto de encontro ou abrigo. A Defesa Civil do município está agindo nos pontos de maior risco, entretanto, já decretou que pode ocorrer “movimento de massa alto”, e prevê o acúmulo de 150mm de chuvas em 72h. “Risco alto de deslizamento e inundação. Existe probabilidade muito alta de ocorrência do fenômeno alertado e com potencial para causar grande impacto na população”, disse o Órgão.

Segundo a gestão municipal, a Escola Henrique Tavares de Jesus está aberta como ponto de abrigo para a comunidade. A sirene foi acionada no mesmo local onde ocorreu uma tragédia em fevereiro do ano passado, na Barra do Sahy, na qual 64 pessoas morreram por conta de deslizamentos de encostas. A Prefeitura de São Sebastião informou, ainda, que três famílias foram removidas de suas residências na Costa Sul da cidade, em Toque-Toque Pequeno, por risco de escorregamento de terra. O local está sendo monitorado por agentes de segurança. O litoral paulista sofreu com intensas chuvas no último fim de semana, bem como a capital e a Grande São Paulo, e a previsão é que entre esta quinta-feira, 25, e o sábado, 27, o volume de chuvas aumente ainda mais.