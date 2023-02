Prefeitura de São Sebastião realiza velório coletivo das vítimas das chuvas

A Prefeitura de São Sebastião organizou a realização de um velório coletivo para as vítimas das fortes chuvas que afetaram a cidade e outros municípios do litoral norte do Estado de São Paulo. A ação teve início às 11 horas desta terça-feira, 21, em uma tenda montada pela administração pública. Ao menos 44 pessoas morreram em deslizamentos de terra e desabamentos de residências, sendo 43 na cidade. Equipes de psicólogas e assistentes sociais fazem um trabalho de acolhimento dos familiares das vítimas. Sete corpos já foram identificados e liberados para o sepultamento. São dois homens adultos, duas mulheres adultas e três crianças. O primeiro velório começou às 11h. A tenda receberá demais corpos das vítimas ao longo do dia. O Departamento de Tráfego (DETRAF) informa que mobilizará um grande efetivo no local para organizar o trânsito na região, que já está com funcionamento especial. Atualmente, 1.730 desalojados e 766 desabrigados em todo Estado.

A tragédia foi motivada pelo maior volume de chuvas já registrado no Estado de São Paulo, mais de 600 milímetros em poucas horas. Chuvas que caíram na madrugada desta terça na Costa Sul provocaram deslizamento de terra na Rua da Sabesp, em Juquehy, por volta das 01h30. Entretanto não houve desmoronamento de casas. Assustados com o barulho da movimentação de terra, cerca de 80 moradores deixaram suas casas. Não há informação sobre novas vítimas, segundo a Defesa Civil do município. A Defesa Civil do Estado alerta para novos deslizamentos a medida que continue a chover, mesmo que em baixos acumulados, mas por causa da terra já molhada.