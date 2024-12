Prefeitura de SP nega alvará para evento gospel da Lagoinha no Allianz Parque

A Prefeitura de São Paulo negou o pedido de alvará para a realização do evento gospel “Vira Brasil 2025”, organizado pela Primeira Igreja Batista da Lagoinha de Alphaville, no Allianz Parque, localizado na zona oeste da capital. A decisão foi publicada nesta terça-feira (17/12) no Diário Oficial do Município.

O evento estava previsto para ocorrer no dia 31 de dezembro, com início às 17h e término às 0h30 do dia 1º de janeiro, reunindo artistas gospel como Fernandinho, André Fernandes e Tiffany Hudson.

A negativa do alvará foi motivada pela falta de anuência dos moradores da região. Na última semana, associações de bairros próximos, como Água Branca, Perdizes, Pompeia, Sumaré e Pacaembu, enviaram um documento à Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento (SMUL) manifestando oposição ao evento. Além disso, síndicos de condomínios localizados no entorno do Allianz Parque também assinaram a carta.

Os moradores alegam que eventos no estádio geralmente são autorizados apenas até 23h30, em conformidade com as normas municipais. O pedido de extensão do horário até 0h30 foi um dos pontos contestados.

Outro fator considerado na decisão foi um despacho do Tribunal de Justiça que determinou o fechamento administrativo do Allianz Parque a partir do dia 23 de dezembro. A medida foi imposta em novembro após o estádio acumular três multas por desrespeito aos limites de barulho estabelecidos pelo PSIU (Programa Silêncio Urbano). A penalidade chegou a ser suspensa por uma liminar obtida pela Real Arenas, empresa responsável pela gestão do estádio, mas foi retomada com o despacho mais recente.

