Prefeitura de SP relata inúmeros problemas no Sambódromo do Anhembi

São Paulo — A Prefeitura de São Paulo abriu procedimento para aplicação de penalidade contra a concessionária GL Events/Distrito Anhembi depois de realizar vistoria e constatar diversas “desconformidades” no espaço do Sambódromo do Anhembi, que colocam em risco o público e os membros das escolas que desfilam.

A vistoria, realizada pela São Paulo Turismo (SPTuris), responsável pela organização do evento de carnaval no Sambódromo, realizou uma série de vistorias entre os dias 14 e 21 de janeiro. Foram apontadas inadequações consideradas graves até mesmo para os ensaios, podendo gerar a interdição do local.

A fiscalização realizada pela SPTuris em cada um dos setores do sambódromo apontou problemas de infiltração, paredes descascando, manchas no teto, banheiros sujos, ausência de torneiras e portas quebradas.

A condição da área entre a pista de desfile e o público das mesas e cadeiras também foi apontada na vistoria como problemática. A separação é feita por uma fileira de guarda-corpos e outra de grades. Esse corredor é utilizado para circulação de bombeiros, policiais e jornalistas, além do pessoal de apoio aos desfiles, e atualmente é cortado por um degrau que coloca em risco quem passa por ali.

Essa área já havia sofrido intervenções em dezembro de 2024, para a etapa da Fórmula E que aconteceu no local. Para a corrida, toda a reta é mantida e um novo alambrado, mais alto e resistente, é instalado. Em outubro passado, a GL Events e a Prefeitura estabeleceram prazos para a entrega de cada etapa de manutenção do Sambódromo. A empresa deveria ter instalado grades e ajustado os guarda-corpos até o dia 30 de dezembro, mas isso não aconteceu.

Segundo relatório elaborado após as vistorias, a pista foi entregue com instalação de grades fora do padrão, desalinhadas, tortas e com pontas expostas que podem causar ferimentos no público presente no evento. As infrações são consideradas “potencialmente gravíssimas”, segundo a Prefeitura, pois o carnaval é um evento estratégico da cidade. Além disso, há riscos econômicos aos cofres públicos, em relação aos acidentes e transtornos que podem ser causados.

Em nota enviada ao Metrópoles, a Prefeitura de São Paulo informou que a empresa GL Events já foi notificada e está adotando as medidas necessárias para garantir que os ensaios e desfiles de carnaval aconteçam com segurança. A SPTuris segue acompanhando o caso de perto.

Já a empresa GL Events afirmou que “todos os elementos identificados durante a vistoria estão sendo devidamente providenciados, conforme prazo estabelecido em conjunto com a Liga de Carnaval e a SPTuris”. A concessionária também declarou que vai entregar o espaço em perfeitas condições para a edição do Carnaval de 2025, como fazem desde 2022.