Prefeitura de SP troca placas com pichação pró-Boulos em obra

Ricardo Nunes cumpriu agenda no local, mas, antes da sua chegada, proteções de madeira com o nome do pré-candidato do Psol foram substituídas

Na foto, pixação a favor de Guilherme Boulos (Psol), pré-candidato a prefeito de SP, em obra da Prefeitura de São Paulo Divulgação – 29.fev.2024

PODER360 1.mar.2024 (sexta-feira) – 10h44



A Prefeitura de São Paulo trocou na 5ª feira (29.fev.2024) placas com pichações com o nome de Guilherme Boulos (PSol), candidato da oposição nas eleições deste ano, em uma obra de drenagem na Zona Sul da capital. A retirada dos tapumes aconteceu antes de uma agenda do prefeito Ricardo Nunes (MDB), no bairro Vila Mariana.

Em imagens recebidas pelo Poder360, é possível ver as inscrições “fica, vai ter Boulos”; “Boulos prefeito”; e “Lula. PT. Psol” nos tapumes. Durante a retirada, um homem chutou as placas e criticou a ação da prefeitura.

Veja imagens das pichações:

Divulgação – 29.fev.2024

As pixações foram feitas em obra de drenagem na Rua Correia de Lemos, em São Paulo

Divulgação – 29.fev.2024

Pixações eram pró-Lula, PT, PSol e Boulos

Divulgação – 29.fev.2024

O deputado Guilherme Boulos (PSol) é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo

Divulgação – 29.fev.2024

Trabalhadores precisaram retirar os tapumes pixados da obra de drenagem

Divulgação – 29.fev.2024

Equipe de Nunes determinou a retirada dos tapumes pixados

Divulgação – 29.fev.2024

Os tapumes foram tirados nesta 5ª feira (29.fev.2024) Na sequência, segundo o jornal Folha de S. Paulo, Ricardo Nunes foi cobrado pelos moradores sobre a decisão de trocar as proteções. Segundo um casal, os equipamentos foram colocados apenas para a visita de Nunes no local.

O prefeito, então, teria acusado um cineasta de pichar os tapumes, o que acabou provocando um bate-boca. Ricardo Nunes negou que a prefeitura tivesse colocado as proteções apenas para a agenda e afirmou que as placas foram instaladas em dezembro do ano passado.

Ao Poder360, Nunes confirmou a decisão da prefeitura em trocar os tapumes devido à pichação com o nome do adversário. Em conversa com jornalistas, o prefeito de São Paulo lamentou, ainda, a polarização política e garantiu a entrega da obra de drenagem no bairro para o fim deste mês.