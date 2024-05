Prefeitura decreta luto oficial pela morte do ex-prefeito Wagner Mendonça

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas informa com pesar nesta quarta-feira (15) o falecimento de Wagner Ramos de Mendonça, conhecido como Dr. Wagner, médico ex-prefeito do município. Como forma de homenagear sua relevância na história municipal, decreta luto oficial em memória.

Dr. Wagner iniciou sua trajetória em Teixeira de Freitas no ano de 1979, onde trabalhou no Hospital Sobrasa. Possuiu uma intensa atuação política no município: foi vereador em 1986, vice-prefeito em 1993, e também o primeiro prefeito reeleito em dois mandatos consecutivos na cidade, estando como gestor entre os anos de 1997 e 2004.

Neste momento de dor e saudade, a administração pública presta solidariedade aos familiares e amigos. As contribuições de Dr. Wagner para a comunidade teixeirense e seu legado serão lembrados com grande apreço.

(Foto: Reprodução)

