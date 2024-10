Prefeitura divulga resultado de consulta pública referente à concessão de serviços na Orla de Salvador

Segundo a Semop, a consulta teve como objetivo envolver cidadãos, prestadores de serviços e organizações da sociedade civil, “para garantir que o processo de concessão seja transparente e atenda às necessidades reais da comunidade”. Ao todo, 43 respostas foram anexadas pela gestão municipal no site: https://concessaoorla.salvador.ba.gov.br/#oquee.

O planejamento prevê a prestação de serviços públicos de gestão, manutenção e conservação, que incluem reforma, expansão, construção e operação de infraestruturas de apoio e serviços com extensão total de 3,5 mil metros.

A prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Ordem Pública (Semop), divulgou o resultado de uma consulta pública referente ao projeto de concessão no entorno do Parque Orla, no trecho entre as Praias da Boca do Rio, dos Artistas, de Pituaçu e de Patamares.

Além disso, a prefeitura indica que caso não seja possível o engajamento de parte dos vendedores ambulantes por incompatibilidade com a estratégia de negócio da concessionária, eles deverão ser priorizados em processos seletivos para contratação de funcionários.



Até o momento da publicação da licitação, o quantitativo de comerciantes informais credenciados e que atuam nos trechos de praia foi de 40 equipamentos na Boca do Rio, separados da seguinte forma:

Kit praia, com atividade de cerveja, refrigerante e água: 13;

Carrinho, com atividades diversas como caldo de cana, coco e sorvete: 15;

Quiosque de água de coco: 3;

Food truck: 3;

Tabuleiro de acarajé: 5;

Isopor, com venda de refrigerante e água: 1.

Já em Pituaçu, ao total 20 equipamentos foram contabilizados, sendo nove tabuleiros, oito kits praia, dois carrinhos e uma barraca desmontável com venda de lanches prontos.

No início do ano, o Bahia Notícias mostrou que a prefeitura de Salvador confirmou a elaboração de estudos para análise da prestação de serviços à beira-mar em um dos trechos de orla. A medida capitaneada pela Secretaria de Ordem Pública avança na esteira do desejo da gestão municipal em “reformar” a orla e melhorar a infraestrutura para os turistas. O tema também foi alvo de um forte debate na Câmara de Vereadores de Salvador.

A empresa escolhida à época, registrada no estado do Rio de Janeiro, foi a Orla BR Administração de Mobiliário Urbano LTDA, responsável pela Orla Rio, concessionária responsável pela administração de 309 quiosques e 27 postos de Salvamento da orla marítima do Rio de Janeiro. A empresa também é responsável por banheiros públicos, chuveiros e fraldários.