Prefeitura do Guarujá suspeita que vazamento de esgoto possa ser causa de casos de virose

A Prefeitura de Guarujá notificou a Sabesp sobre a suspeita de vazamentos e ligações irregulares de esgoto na praia da Enseada, mas até o momento não recebeu retorno. A administração municipal acredita que essa situação pode estar ligada ao aumento de casos de gastroenterocolite aguda, que tem sobrecarregado os hospitais da região. Essa condição é frequentemente causada por vírus, mas também pode ser desencadeada por bactérias, parasitas ou alimentos contaminados. O município aguarda os resultados de análises realizadas pelo Instituto Adolfo Lutz. A Sabesp, por sua vez, informou que está analisando as solicitações feitas pela prefeitura e que realiza o monitoramento do sistema de esgotamento sanitário. A companhia admitiu a existência de um vazamento de esgoto na praia da Enseada, mas garantiu que se tratava de um problema isolado e que não está vinculado ao surto de virose que afeta a região.

Em resposta à situação, a deputada federal Erika Hilton enviou ofícios para a Sabesp, Cetesb e a Secretaria de Saúde do estado, solicitando esclarecimentos sobre o surto de virose no litoral. Nos pronto-atendimentos do Guarujá, foi registrado um aumento de 42% nas queixas relacionadas a viroses. A Secretaria Municipal de Saúde destacou que as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) passaram por melhorias em sua infraestrutura e que as Unidades de Saúde da Família estão funcionando até as 22h. Os sintomas mais comuns associados à virose incluem diarreia, vômitos, dor abdominal, febre, náuseas, além de dores musculares e de cabeça. O coordenador da Vigilância Sanitária de Guarujá enfatizou a importância de adotar medidas preventivas, como a higienização das mãos e dos alimentos, além de buscar atendimento médico caso os sintomas persistam por mais de 12 horas.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA