Prefeitura e FIEB unem forças para impulsionar o Polo Municipal Industrial de Teixeira de Freitas

Visita ao Polo Municipal Industrial de Teixeira de Freitas (Foto: Junior Origem)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, realizou uma importante ação de alinhamento entre a equipe do sistema FIEB – SENAI, SESI e IEL com os empresários do Polo Municipal Industrial de Teixeira de Freitas. Durante o encontro, os empresários apresentaram suas empresas e demandas ao tempo em que foram apresentados os projetos e soluções do sistema FIEB para apoiar o desenvolvimento da indústria local, fortalecendo a qualificação profissional e a competitividade.

Após a apresentação, foram feitas visitas a algumas indústrias do Polo, para que a equipe pudesse conhecer de perto a estrutura e os desafios enfrentados pelos empresários. Esse é um passo fundamental para consolidar parcerias e impulsionar o crescimento econômico de Teixeira de Freitas.

Compareceram ao encontro Raul Menezes, Presidente do Sindicato da Indústria de Cosméticos; Jamilton Nunes, Presidente do Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Cerâmica para Construção; Manuela Martinez Mattos, Gerente da Gerência de Relações Sindicais da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB); Bruno Kieckhöfer, Coordenador da Coordenação de Pequenas e Médias Indústrias da FIEB; Cinthia Maria de Freitas, Especialista em Relações Institucionais da Gerência de Relações Governamentais da FIEB; Evandro Carneiro de Oliveira, Gerente Regional da FIEB no Extremo Sul; Tamiris Fontana Lima Sales, coordenadora regional do IEL; Sheila Sampaio, coordenadora comercial do SESI, Cristiano Ribeiro, analista comercial do SENAI e Erivelto Carletti, Diretor do Sindicato da Indústria de Cosméticos.

