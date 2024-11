Prefeitura entrega escola municipal na Avenida Barros Reis requalificada para atender 450 alunos

A prefeitura de Salvador realizou a entrega da requalificação e ampliação da Escola Municipal Julieta Viana, localizada na Avenida Barros Reis, no bairro de Pau Miúdo, nesta quinta-feira (31). As obras tiveram investimento de mais de R$ 2 milhões, realizando mudanças estruturais para atender a 450 alunos com segurança e conforto nos segmentos Creche, Pré-Escola e Fundamental I, em dois turnos. Todas as 10 salas de aula do edifício são climatizadas.

“Essa escola completamente reformada vai atender à demanda desta região. Estamos investindo muito na educação, fazendo história em Salvador, com um investimento que, em 2024, ultrapassa a marca de R$ 2,8 bilhões. Nosso compromisso para os próximos quatro anos é continuar ampliando esses investimentos. Um dos nossos principais desafios é trabalhar muito para elevar o nível da educação na cidade”, afirmou o prefeito Bruno Reis (União), na inauguração.

Segundo o chefe do Executivo municipal, a meta é alçar a capital baiana entre as primeiras posições no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) no Brasil.