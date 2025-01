Prefeitura entrega estacionamento do Parque Canabrava e anuncia construção de nova via na região do Barradão

A Prefeitura de Salvador inaugurou, nesta quarta-feira (29), o estacionamento do Parque Socioambiental de Canabrava, equipamento que está em fase de implantação pela gestão municipal. O local conta com 2.040 vagas e também será utilizado por torcedores do Vitória em dias de jogos do clube, ampliando a oferta de vagas e reduzindo os congestionamentos na região durante as partidas do Leão no Barradão.

Durante a entrega, o prefeito Bruno Reis anunciou a construção de uma nova via na região do Barradão para melhorar a mobilidade nas localidades do entorno do estádio. A ligação viária conectará a Avenida Mário Sérgio Pontes de Paiva ao Barradão, aprimorando o fluxo de veículos e pedestres na região de Canabrava.

Participaram da solenidade os secretários municipais da Casa Civil, Luiz Carreira; da Infraestrutura, Francisco Torreão; e de Sustentabilidade e Resiliência, Ivan Euller; a presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, Tânia Scofield; o secretário particular do prefeito, Igor Dominguez; o presidente do Vitória, Fábio Mota, entre outras autoridades municipais e dirigentes do clube.

“Aqui, nesta área, sepultamos definitivamente o antigo aterro de Salvador. Agora, temos o Parque Ambiental Esportivo de Canabrava. Hoje, entregamos uma parte dele, com o estacionamento. Vamos cercar todo o parque, que terá espaço para os ambientalistas realizarem estudos e também contará com uma área esportiva. Como contrapartida desta parceria, o Vitória será responsável pela manutenção e fiscalização do parque”, afirmou o prefeito.

Bruno Reis destacou que o estacionamento vai melhorar a mobilidade na região nos dias de jogos do Vitória, tanto para os torcedores quanto para os moradores e pessoas que transitam pelo entorno do Barradão. “Outras intervenções já foram realizadas e há mais por vir, mas esta é a obra de mobilidade mais importante, porque vai ajudar significativamente a resolver os engarrafamentos para a galera que vem torcer pelo Vitória”, disse.