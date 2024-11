Prefeitura entrega nova escola em Pernambués com capacidade para 165 alunos do Ensino Fundamental I

No Dia do Diretor Escolar, celebrado nesta terça-feira (12), o bairro de Pernambués foi contemplado com um investimento na educação: a entrega da nova sede da Escola Municipal Madre Helena Irmãos Kennedy, localizada na Rua Escritor Edson Carneiro. O prefeito Bruno Reis participou da inauguração do equipamento, cujas instalações contam com capacidade para atender 165 estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I.

“Nesse dia especial de homenagem, estamos inaugurando essa nova escola que funcionou em condições precárias durante mais de 57 anos, sem qualquer estrutura, num espaço pequeno, limitado, fora do padrão da educação que queremos para Salvador. As crianças, agora, passam a ter a oportunidade de estudar em um local com mais conforto, e os professores também poderão transmitir o conhecimento de uma forma melhor”, destacou Bruno Reis.

A escola Madre Helena Irmãos Kennedy funcionava próximo ao final de linha de Pernambués e, devido às condições estruturais, precisou ser realocada. O atual prédio conta com salas de aula climatizadas, refeitório, salas de professores, diretoria, secretaria, banheiros infantis e de funcionários.

“Essa escola é referência e já teve o melhor Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) da regional do Cabula, mas há ainda muitos desafios pela frente que juntos vamos superá-los. O principal agora é oferecer uma educação de qualidade. Vamos seguir valorizando os profissionais da educação, investindo em infraestrutura das escolas, no material pedagógico”, acrescentou o prefeito.