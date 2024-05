Prefeitura esclarece notícia envolvendo concurso público

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas vem, por meio de nota, esclarecer sobre recentes acontecimentos envolvendo a publicação de áudios supostamente relacionados ao concurso público em andamento no município.

Após tomar conhecimento do ocorrido, a Comissão de Acompanhamento do Concurso Público prontamente comunicou a Secretaria de Administração sobre o incidente, que por sua vez repassou as informações à Procuradoria Geral do Município (PGM) e solicitou que as devidas providências fossem tomadas. A PGM instaurou um processo administrativo disciplinar e determinou o afastamento temporário dos dois servidores envolvidos.

Posteriormente, a administração determinou a exoneração dos servidores, reafirmando o compromisso da gestão com a transparência e a seriedade nos processos seletivos conduzidos pela Prefeitura. É importante ressaltar que o processo seletivo do concurso público em questão é conduzido de forma criteriosa e transparente pela Comissão de Acompanhamento, sendo que apenas esta dialoga diretamente com a empresa responsável pela realização do certame.

A Prefeitura reitera seu compromisso com a lisura e a legalidade em todos os processos administrativos, e reafirma seu empenho em garantir um concurso público justo e transparente para todos os candidatos.

