Prefeitura inaugura nova praça com áreas de lazer no bairro do Rio Vermelho, em Salvador

A Prefeitura de Salvador inaugurou na noite desta segunda-feira (21) a requalificação da Praça Professora Expedita Teixeira, localizada na Rua Rodrigo Argolo, no bairro do Rio Vermelho. A reforma do espaço era uma reivindicação da população, que passou agora a contar com novas áreas de lazer e prática de atividades físicas.

Ao longo dos mais de 7,3 mil m² da praça, foram construídos uma academia de ginástica, parque infantil, espaço com estrutura para futmesa e pingue-pongue, cachorródromo e pista de cooper. Além disso, o local recebeu pintura e mobiliário. O investimento foi de R$ 1,6 milhão.

O prefeito Bruno Reis explicou que a cidade conta com mais de 1,5 mil praças, sendo que cerca de 600 delas foram reformadas ao longo de sua gestão.

“Era um sonho antigo da comunidade, que há 24 anos lutava pela reforma, e, graças a Deus, ao nosso trabalho e ao empenho de todos, hoje estamos podendo devolver esse importante espaço à população. Eu sempre digo que a praça é de todos nós. Então, ajudem a cuidar dela”, comentou.

Na praça, que leva o nome da educadora Expedita Teixeira, esposa do historiador Cid Teixeira, existe o Parque Botânico Morro das Vivendas, um projeto da Universidade Federal da Bahia (UFBA) que mapeou várias espécies de plantas espalhadas no equipamento público.

Erinildes Santos Silva, de 42 anos, levou a filha de 11 anos e a afilhada, da mesma idade, para andar de bicicleta no local. Ela conta que antes não via possibilidade de usar o espaço com as pequenas, já que a praça não era apropriada para a prática.