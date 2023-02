Prefeitura inaugurou o Centro Municipal de Educação Infantil Aquarela nesta segunda (13), no Liberdade II

Inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Aquarela (Foto: Wesley Morau)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Educação, inaugurou na tarde desta segunda-feira (13) o Centro Municipal de Educação Infantil Aquarela no bairro Liberdade II. Compareceram ao evento o prefeito Dr. Marcelo Belitardo, secretários municipais, representantes do Legislativo, imprensa e a comunidade em geral.

Para Regiane Chuaith, secretária de Educação e Cultura, “entregar uma obra desse padrão é muito gratificante. É uma sensação de dever cumprido, um momento em que a gestão do trabalho mostra ser possível fazer a diferença na educação do município a partir de recursos aplicados com responsabilidade e transparência”.

Inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Aquarela (Fotos: Wesley Morau)

Esta é uma das obras que deveriam ter sido concluídas nas últimas gestões, visto que foram viabilizadas através de convênio com o Governo Federal nos anos de 2013 e 2014. A administração pública atual prosseguiu com serviço para que tais estruturas não seguissem abandonadas.

“Conheci esse espaço durante a pré-campanha e ele estava completamente abandonado. Os antigos gestores poderiam ter concluído essa e outras obras, mas infelizmente pecaram na falta de sensibilidade e de um olhar mais atento com nossa população”, disse o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Queremos modificar o modo de se fazer política. Fico muito feliz em entregar esse equipamento; sou um admirador da educação dessa cidade, pois sem ela não conseguimos evoluir”.

Inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Aquarela (Fotos: Wesley Morau)

O equipamento segue o padrão tipo 1, estipulado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), dez salas de aula e uma sala de multimeios, entre outras várias dependências administrativas, incluindo refeitório.

O vereador Matheus Guerra, presente no evento, destacou o compromisso da gestão atual com a população mais vulnerável: “hoje vemos a coragem, determinação e seriedade com a população mais carente de Teixeira de Freitas. As mães podem ter a certeza de que, além do suporte técnico oferecido pelos profissionais da educação, seus filhos estarão em um ambiente estruturado e bem equipado”.

“Mesmo com limitações, toda a administração pública está disposta a trabalhar de forma acelerada para fazer o melhor pela cidade. Teixeira está melhor em várias áreas agora do que há 4, 8 anos atrás”, explicou o prefeito Dr. Marcelo Belitardo. “Nosso foco é em um processo acelerado de desenvolvimento, priorizando o zelo, o diálogo e a presença junto aos teixeirenses”.

Inauguração do Centro Municipal de Educação Infantil Aquarela (Fotos: Wesley Morau)

O post Prefeitura inaugurou o Centro Municipal de Educação Infantil Aquarela nesta segunda (13), no Liberdade II apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.