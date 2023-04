Prefeitura inicia nesta terça (11) inscrições para aulas gratuitas de natação e hidroginástica na Arena Aquática

Têm início nesta terça-feira (11) as inscrições para aulas gratuitas de natação e hidroginástica na Arena Aquática Salvador, localizada na Pituba. As aulas são promovidas pela Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre). As inscrições podem ser realizadas através do site www.arenaaquatica.salvador.ba.gov.br.

Cada turma tem a duração de quatro meses. Para a natação, podem participar das atividades crianças com idade mínima de seis anos. Já para a hidroginástica, é necessário ter a partir de 18 anos. As aulas acontecem nos turnos da manhã ou da tarde, com duração média de 50 minutos. As inscrições seguem até a próxima quinta-feira (13).

Após a etapa de inscrição on-line, os cadastrados devem aguardar até a próxima sexta-feira (14), quando será realizado o sorteio. “Por esse motivo, é importante acompanhar o site da Arena Aquática e as redes sociais, para verificar se o nome estará na lista de convocados. Os selecionados devem conferir a lista de documentos a serem apresentados para efetivação da matrícula, no prazo de 30 dias, a partir da segunda-feira, dia 17”, ressalta o secretário da Sempre, Júnior Magalhães.

O gestor da pasta explicou também o motivo da seleção dos participantes ser feita através de sorteio. “Uma vez que a demanda para participação da aulas de natação e hidroginástica aumenta a cada ano, a fase de sorteio eletrônico foi a forma mais democrática encontrada pela gestão para realizar o processo de inscrição, pois garante que todos os interessados possam concorrer em condições de igualdade, e assim, implementamos a política de esporte municipal de esporte e lazer”, diz.