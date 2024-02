Obras de praça no Parque Municipal da Biquinha (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Infraestrutura, iniciou as obras da praça do Parque Municipal da Biquinha, localizado no bairro Colina Verde.

No momento, a equipe responsável conclui a terraplanagem do local para iniciar o processo de urbanização, através da execução de serviços como a implementação de meio- fio e piso intertravado.

Este será o primeiro parque ecológico da cidade, voltado para o lazer dos teixeirenses e aos projetos de Educação Ambiental promovidos pela administração, por exemplo.

Obras de praça no Parque Municipal da Biquinha (Fotos: Marley Ribeiro)

O post Prefeitura inicia obras de praça no Parque Municipal da Biquinha apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.