Prefeitura inicia obras de sinalização em Teixeira de Freitas; veja fotos

Novas faixas de pedestres em Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

A Secretaria de Segurança e Cidadania da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através do Departamento de Trânsito, começou as obras de sinalização horizontal em todo o perímetro urbano na última segunda-feira (17)

O serviço foi iniciado pela implementação de faixas de pedestres, feitas com material de maior resistência, ao longo da Avenida Getúlio Vargas. A ação busca trazer maior segurança a todos que transitam pelo município; entretanto, a população também deve colaborar com a atenção ao trânsito, demais sinalizações e com o respeito pelo uso da faixa.

Além das faixas de pedestres, a administração pública realizou a instalação de redutores eletrônicos de velocidade em diferentes pontos da Avenida Getúlio Vargas. Ativados para funcionamento desde março, os dispositivos auxiliaram na redução de 95% em casos de acidentes de trânsito nos locais onde foram instalados, de acordo com dados do Departamento de Trânsito.

