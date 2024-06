Prefeitura iniciou Mês do Meio Ambiente com drive thru de mudas nativas; confira

Drive thru de mudas nativas (Foto: Junior Origem)

Nesta quarta-feira (05), a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — através da Secretaria de Meio Ambiente — iniciou as ações do Mês do Meio Ambiente com a doação de plantas nativas da Mata Atlântica em pontos de grande circulação de pessoas, como a Avenida Presidente Getúlio Vargas e a Avenida Marechal Castelo Branco, em frente à praça da Prefeitura.

As árvores nativas ajudam a melhorar a qualidade do ar e dos corpos d’água, sendo extremamente benéficas para a saúde da população, como também para a restauração de áreas degradadas. Ao preservar as áreas de vegetação nativa, a administração pública garante a disponibilidade de recursos naturais para as gerações futuras, além de promover a conservação da biodiversidade e a manutenção dos serviços ecossistêmicos.

Drive thru de mudas nativas (Fotos: Junior Origem)

