Prefeitura instala luminárias de LED em avenida de Teixeira de Freitas; confira

Instalação de luminárias de LED na Avenida São Paulo (Foto: Wesley Morau)

Nesta segunda-feira (23), a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realiza a instalação de luminárias de LED na Avenida São Paulo, um dos principais pontos de circulação no município.

O serviço se baseia na troca de 42 lâmpadas a vapor – no sentido do Posto Milão até o Posto Caraípe – por luminárias de LED, que se destacam pelo baixo custo, vida útil longa, design inovador e perfil sustentável. Assim, a administração atual garante uma iluminação pública de melhor desempenho e economia em comparação com as lâmpadas utilizadas normalmente.

Uma iluminação pública de qualidade garante a segurança de pedestres e motoristas, além de possibilitar a ocupação de espaços públicos com maior frequência no período noturno. Para solicitação do serviço a população pode entrar em contato através do link: https://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br/servico-de-iluminacao/ e pelos telefones 3011-9088 e 3011-9089.

