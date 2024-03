Prefeitura lança editais de concurso público; inscrições começam na quarta (20)

Foram publicados hoje (19) os editais de Concurso Público e de Processo Seletivo para provimento de vagas imediatas e formação de cadastro reserva da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas. As inscrições começam nesta quarta (20) e devem ser feitas exclusivamente no site da empresa organizadora do concurso, Instituto NOTUS (https://www.notusinstituto.com.br/) até o dia 07 de abril.

Serão ofertadas 368 vagas imediatas e 4517 voltadas à formação de cadastro reserva para diversos cargos, para lotação na sede do município de Teixeira de Freitas, bem como na zona rural, distritos e povoados. Confira:

• Guarda Municipal: 15 vagas imediatas + 30 cadastro reserva

• Concurso Público para diversos cargos e localidades: 52 vagas imediatas + 672 cadastro reserva

• Processo Seletivo REDA para diversos cargos e localidades: 301 vagas imediatas + 3.815 cadastro reserva

As provas dos três editais, previstas para a primeira quinzena de maio, serão formadas por questões objetivas de múltipla escolha, com posterior prova de títulos. Para as vagas de Guarda Municipal, o certame conta ainda com o Teste de Aptidão Física (TAF), avaliação psicológica e curso de formação, sendo todas estas etapas de caráter eliminatório.

Demais informações referentes ao Concurso Público e ao Processo Seletivo REDA será realizada pelos meios de comunicação oficiais da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas (https://www.teixeiradefreitas.ba.gov.br/) e pelo Instituto NOTUS (https://www.notusinstituto.com.br/).

Confira editais abaixo:

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA EM CARGOS DE NÍVEIS MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

EDITAL-DE-INSCRICAO-No-0012024-CONCURSO-PUBLICO-PARA-PROVIMENTO-DE-VAGAS-E-FORMACAO-DE-CADASTRO-RESERVA-EM-CARGOS-DE-NIVEIS-MEDIO-TECNICO-E-SUPERIORBaixar

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA PARA O CARGO DE GUARDA MUNICIPAL

EDITAL-DE-INSCRICAO-No-0022024-CONCURSO-PUBLICO-PARA-PROVIMENTO-DE-VAGAS-E-FORMACAO-DE-CADASTRO-RESERVA-PARA-O-CARGO-DE-GUARDA-MUNICIPALBaixar

PROCESSO SELETIVO PARA PROVIMENTO DE VAGAS TEMPORÁRIAS EM REGIME ESPECIAL DE

DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA) E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA EM CARGOS DE NÍVEIS

FUNDAMENTAL, MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR

REDABaixar

