Prefeitura lança escuta pública online sobre recursos da Política Nacional Aldir Blanc; plenária para discussão de propostas ocorrerá dia 22

Curso na Casa da Cultura (Foto: Marley RIbeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas — por meio da Secretaria de Promoção Social e Cultura, a Casa da Cultura e em parceria com o Conselho Municipal de Políticas Culturais — lança nesta segunda-feira (13) uma escuta pública online, pertinente a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), para que os agentes e fazedores de cultura do município possam participar da elaboração do Plano Anual de Aplicação dos Recursos (PAAR).

O PAAR é um instrumento obrigatório, previsto na lei de participação social, para construção coletiva e norteadora para a destinação dos recursos. A plenária presencial para aprovação dos recursos ocorrerá no dia 22 de maio, às 19 horas, na Casa da Cultura. A participação da comunidade cultural e artística é fundamental para contribuir com sugestões e ideias para a construção coletiva do PAAR. As propostas discutidas serão levadas à plenária para serem votadas e aprovadas pelos presentes.

Clique aqui para acessar a escuta pública da PNAB. Maiores informações através do Whatsapp (73) 3011-2724 ou na Casa da Cultura (localizada na rua Mauá, n° 143, Centro).

