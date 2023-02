A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, adverte que os Informes de Rendimentos para declaração anual do Imposto de Renda (IRRF) dos servidores públicos municipais, relativos ao exercício em 2023 (com ano base de 2022), estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira (06).

Para ter acesso, o servidor deve comparecer pessoalmente ao RH, a partir da data informada, munido de documento de identificação oficial com foto.

O prazo para entrega das declarações do Imposto de Renda 2023 será de 15 de março a 31 de maio de 2023, conforme calendário da Receita Federal do Brasil.

Endereço: Avenida Marechal Castelo Branco, 145 – Centro, Teixeira de Freitas

O post Prefeitura orienta servidores públicos municipais de Teixeira de Freitas sobre a declaração do Imposto de Renda apareceu primeiro em Prefeitura de Teixeira de Freitas – Bahia.