Prefeitura prossegue com manutenção da iluminação pública na cidade

Manutenção da iluminação pública em Teixeira de Freitas (Foto: Reprodução)

Garantir uma iluminação adequada em praças e demais espaços públicos é um dos serviços de destaque da administração pública, garantindo que os teixeirenses se sintam mais seguros nos espaços de encontro e recreação do município. Por isso, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, através da Secretaria de Infraestrutura, realiza o trabalho de manutenção da iluminação pública em diversos pontos do município.

Nesta semana, a equipe responsável atua em áreas como a Praça Padre Apparecido, no bairro Monte Castelo; e no campinho de areia do bairro Caminho do Mar. O serviço em questão contribui significativamente para a segurança e bem-estar da comunidade, além de garantir o uso eficiente do espaço público e a valorização urbana.

Manutenção da iluminação pública em Teixeira de Freitas (Fotos: Reprodução)

Para solicitar serviços relacionados a iluminação pública (como substituição de lâmpadas queimadas, manutenção de semáforos e reparo de problemas de iluminação em parques e praças), a Prefeitura disponibiliza o canal de atendimento por meio do número de Whatsapp (73) 3011-9088. Assim, é possível que a população se comunique com a administração pública com maior facilidade e conforto, garantindo a resolução de demandas.

