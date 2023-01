Prefeitura realiza o patrolamento em estradas da Zona Rural de Teixeira de Freitas

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realiza patrolamento nas estradas principais das comunidades da Zona Rural do município desde o início de 2023, em razão do impacto das chuvas na região.

As comunidades Arara, Córrego do Mutum, José Felipe, Palha e os assentamentos Bela Manhã e Anita Garibaldi já estão com as estradas patroladas. O trabalho de manutenção das estradas permite uma maior qualidade de vida aos moradores da zona rural, facilitando o transporte tanto de mercadorias, quanto de pedestres, sem falar no escoamento da produção.

Patrolamento de estradas na Zona Rural de Teixeira de Freitas (Foto: Reprodução)

O prefeito Dr. Marcelo Belitardo mencionou os investimentos na Zona Rural durante a coletiva de imprensa realizada na última terça-feira (17): “somos orientados a partir de áreas com maior contingente populacional. As chuvas danificaram bastante as estradas, por exemplo, e conseguimos recuperar vários pontos”. O serviço segue de forma consecutiva durante períodos de condições climáticas favoráveis, buscando atender as vias ainda não beneficiadas.

