Prefeitura realiza recomposição de avenida teixeirense

Recomposição da Avenida Bernardino Figueiredo (Foto: Wesley Morau)

A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas continua com os serviços de reparo em vias públicas de diversos pontos do município.

No momento, as equipes responsáveis atuam na recomposição de regiões como a Avenida Bernardino Figueiredo, localizada no Residencial dos Pioneiros e próxima ao cemitério Reviver.

Durante o procedimento, são utilizados areia, cimento e bloquete sextavado. O objetivo do serviço é garantir vias mais seguras para os moradores, principalmente após o período de chuvas intensas que atingiram o município em novembro do ano passado.

