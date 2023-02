Prefeitura realiza serviço de recomposição em rua teixeirense

Serviço de recomposição no centro de Teixeira de Freitas (Foto: Wesley Morau)

Nesta sexta-feira (10), a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realizou um serviço de recomposição na esquina entre as ruas Antônio Simplício de Barros e a Pedro Álvares Cabral, no Centro.

A área se encontrava com três buracos — com um deles apresentando vazamento na rede de esgoto. Logo, a equipe responsável realizou a troca de manilhas e tubulações.

Serviço de recomposição no centro de Teixeira de Freitas (Fotos: Wesley Morau)

A administração atual prossegue com a realização de serviços para a recuperação de vias públicas do município, visando a qualidade do procedimento e a segurança dos teixeirenses.

