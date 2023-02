Prefeitura realiza supressão de árvores em avenida de Teixeira de Freitas

Supressão de árvores na Avenida Vinícius de Moraes (Foto: Wesley Morau)

Nesta quarta-feira (01), a equipe da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas realiza a supressão de árvores no canteiro central da Avenida Vinícius de Moraes, no bairro Colina Verde.

As árvores situadas nesta área são bastante antigas, com risco de queda, e algumas são frutíferas — impróprias para a zona urbana, seus frutos podem ocasionar acidentes com veículos e pessoas, causando transtornos à população.

“O serviço foi realizado pois as árvores localizadas no perímetro não são adequadas para a área urbana”, explicou Sabrina Rampinelli, secretária de Meio Ambiente. “Um dos serviços essenciais da nossa pasta é justamente a arborização adequada de diversos pontos de Teixeira de Freitas, considerando diversos critérios técnicos voltados a reduzir os prejuízos materiais e até mesmo a ação de supressão das árvores, garantindo a elas longevidade e, paralelamente, qualidade de vida à população”.

Supressão de árvores na Avenida Vinícius de Moraes (Fotos: Wesley Morau)

