Prefeitura realiza terraplanagem no bairro Nova Jerusalém

Terraplanagem no bairro Nova Jerusalém (Foto: Junior Origem)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Projetos Estratégicos, segue com a obra de drenagem e pavimentação em vários bairros, dentre eles o Nova Jerusalém, que recebe o serviço de terraplanagem em vias como a Avenida Pedro Alves dos Santos.

Esta é uma etapa importante do processo de pavimentação — que será executado a partir de bloquetes sextavados de concreto moldado in loco — ao permitir a regularização do terreno, melhoria da drenagem de águas pluviais e valorização do espaço urbano a ser pavimentado.

Com estradas pavimentadas corretamente, a população teixeirense ganha mais conforto, qualidade de vida e segurança. Por isso, a administração pública executa esta e demais obras no município garantindo a eficácia de cada fase do procedimento, considerando também as particularidades dos locais para a entrega de um serviço de excelência.

