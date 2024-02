Prefeitura recebe equipamento de alta tecnologia para o tratamento de câncer no Hospital Municipal

Entrega do acelerador linear em Teixeira de Freitas (Foto: Marley Ribeiro)

A Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, por meio da Secretaria de Saúde, recebeu do Governo Federal na última semana o acelerador linear para o serviço de radioterapia do Hospital Municipal de Teixeira de Freitas, cujo espaço está em construção.

O acelerador linear é um equipamento de alta tecnologia usado em tratamentos voltados a combater ou diminuir o desenvolvimento do câncer. Por meio da geração de uma radiação ionizante direcionada à área na qual se encontra o tumor, o tratamento possibilitado pelo acelerador linear pode ser usado juntamente à quimioterapia, proporcionando um efeito ainda mais eficaz.

A manutenção e gerenciamento do acelerador linear será de responsabilidade da Prefeitura; entretanto, tendo em vista o uso do equipamento por pacientes das demais cidades do Extremo Sul da Bahia, a administração pública busca a participação do Governo do Estado nos procedimentos em questão.

