Prefeitura se prepara para entregar mais um posto de saúde aos teixeirenses; confira

Visando expandir e fortalecer a rede pública de saúde teixeirense, a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas avança com a fase final da construção da Unidade Básica de Saúde (UBS) no bairro Colina Verde, que atenderá os habitantes dos residenciais Santos Guimarães e Antônio Costa Filho.

A estrutura interna do posto de saúde está concluída, faltando apenas reparos finos na pintura. A pavimentação foi realizada na lateral e atrás da unidade. O mesmo procedimento será realizado no acesso ao equipamento, com demarcação de passeio e acesso para ambulância.

A futura UBS atenderá ao padrão estabelecido pelo Ministério da Saúde e Governo Federal, na qual serão ofertadas consultas, visitas domiciliares e acompanhamento de condições como diabetes e hipertensão, entre outros serviços.

