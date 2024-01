Prefeitura suspende rodízio de veículos no feriado de aniversário de São Paulo

O feriado prolongado de aniversário da cidade de São Paulo, nos dias 25 e 26 de janeiro, trará algumas mudanças no trânsito da capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o rodízio de veículos de passeio será suspenso nestas datas. Além disso, o rodízio de veículos pesados, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) também não valerão apenas na quinta-feira, dia 25. Contudo, os corredores de ônibus não serão liberados.

O rodízio de carros em São Paulo proíbe a circulação de veículos no Anel Viário da Cidade nos períodos da manhã, das 7 horas às 10 horas, e da tarde, das 17 horas às 20 horas. Vale lembrar que infringir essa regra implica em infração de trânsito de nível médio, multa de R$ 130,16 e punição de quatro pontos na carteira, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Além das mudanças no rodízio de veículos, a administração também anunciou que no dia 25 de janeiro, as passagens para os ônibus municipais da capital, operados pela SPTrans, não serão cobradas. Vale ressaltar que essa medida já foi adotada nos dias 25 de dezembro de 2023 (Natal) e 1º de janeiro deste ano.