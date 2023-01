Prefeituras de Itamaraju solicita que a população recebam os recenseadores do IBGE

Muitos municípios do extremo sul da Bahia estão tendo prejuízos com quedas de receitas neste início de ano no FPM – Fundo de Participação dos Municípios, porque os seus moradores estão se recusando a receber no seu domicílio e também a responder às perguntas dos recenseadores do IBGE em suas casas.

Os números parciais fornecidos em dezembro de 2022 pelo IBGE ao TCU – Tribunal de Contas da União, deixaram muitos municípios desesperados, pois o censo termina em 31 de janeiro de 2023, mas o número habitacional caiu em cerca de 20% na maioria dos territórios.

Diminuindo o número de habitantes, consequentemente diminui a receita da Prefeitura Municipal que não conseguirá mais pagar suas contas previstas, cuja causa, tem sido a grande recusa das pessoas em não querer se deixar a ser ‘contada’ junto ao IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. No extremo sul da Bahia, os municípios de territórios mais extensos são os mais prejudicados: Itamaraju, Mucuri, Itanhém, Jucuruçu, Caravelas, Prado, Guaratinga, Belmonte e Porto Seguro.

O secretário Municipal de Governo de Itamaraju, Semildes Pereira, o “Bida”, explica sobre a importância de recepcionar bem o recenseador em sua casa, reforçando que as informações são essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos públicos e privados. “É necessário que a população colabore com o trabalho dos recenseadores a fim de que tenhamos uma ampla cobertura dos dados, o que possibilitará a administração municipal chegar a um diagnóstico que represente a realidade de nosso município”.

E acrescentou: “Os recenseadores estão realizando visitas ‘casa a casa’ com perguntas breves e que são de suma importância para o nosso município. A recusa da população em responder o questionário pode ocasionar na queda de recursos para a nossa cidade, o que impacta em todos os setores. Nesse momento, é importante que você assuma o seu papel enquanto cidadão e procure saber se o recenseador já passou na sua residência, e caso ainda não tenha passado, Disque-Censo 137 para que você e sua família seja devidamente contada”, salientou o secretário Bida.

Segundo o chefe de Gabinete e secretário Municipal de Administração de Mucuri, o advogado Robson Carlos Pereira Silva, o objetivo do censo demográfico é demonstrar um grande retrato da população e das suas características socioeconômicas, necessárias para o planejamento público e privado da próxima década.

“Os resultados do Censo Demográfico têm sua relevância reforçada se considerarmos o uso destas informações e das projeções de populações que se fazem a partir deles, durante uma década, para a distribuição dos Fundos de Participação de Estados e Municípios”.

E concluiu: “Fazemos aqui nesta reta final, um apelo à população de Mucuri para que atenda bem os recenseadores ou ligue no Disque-Censo 137 para participarem do censo. Contamos com a colaboração de toda a população de Mucuri para receber o recenseador e responder ao questionário, pois o censo é importante, não apenas para identificar o número de habitantes, mas para garantia de recursos necessários para implantação de políticas públicas e serviços essenciais à população”, destacou o secretário Robson Carlos.

Os moradores de domicílios onde ainda ninguém respondeu ao Censo do IBGE devem ligar para o Disque-Censo 137. A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone fixo ou celular todo os dias da semana das 08h às 21h30. A coleta do Censo começou em agosto de 2022 com recenseadores do IBGE visitando todos os domicílios. O Disque-Censo 137 é inédito na história dos censos demográficos do IBGE. Para o atendimento, o IBGE conta com 120 agentes censitários de pesquisa por telefone, trabalhando todos os dias (incluindo fins de semana e feriados), das 08h às 21h30. Com o Disque-Censo, o IBGE pretende oferecer um serviço à população de forma que qualquer pessoa que não tenha sido recenseada reivindique esse direito e não fique de fora do Censo, garantindo uma cobertura ainda mais precisa do seu território.