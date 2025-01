Pregador é agredido na Avenida Paulista durante evangelismo

Viralizou na tarde desta segunda-feira (6), um vídeo em que um pregador foi vítima de agressão e intolerância religiosa na Avenida Paulista. As imagens divulgadas mostram os agressores tocando o rosto do religioso, dando um soco na Bíblia e reclamando do barulho que ele fazia.

O influenciador digital Charles Gama flagrou os abusos ocorridos neste domingo (5) e os propagou nas redes sociais.

Gama, que estava passando pelo lugar, registrou as imagens e criticou o fato dos homens não se incomodarem com artistas, bandas e outros eventos barulhentos que ocorriam na via ao mesmo tempo.

Aos domingos, a Avenida Paulista é interditada para automóveis, sendo utilizada por pedestres e diversas atividades.

No decorrer do episódio, o pregador foi intimidado e chegou a ser alvo de insultos: “Você deveria ler essa *erda e aprender alguma coisa. Você é burro”, disse um dos agressores.

Uma publicação compartilhada por Marisa Lobo (@marisa_lobo)

