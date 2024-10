A influenciadora digital e pregadora Vitória Souza, que conta com mais de 2,5 milhões de seguidores em suas redes sociais, não conseguiu se eleger como vereadora em Votuporanga, SP. Vitória obteve 52 votos e ficou como suplente no pleito de 2024.

Mesmo com uma base sólida de seguidores e uma presença significativa no meio evangélico, o resultado das urnas não refletiu sua popularidade digital.

Vitória tem se destacado no cenário gospel por suas mensagens de fé e palavras de incentivo, mas a transição para o cenário político não foi suficiente para garantir uma cadeira na Câmara Municipal desta vez.

The post Pregadora Vitória Souza recebe apenas 52 votos na disputa para vereadora em sua terra natal appeared first on Fuxico Gospel.