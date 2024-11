Premiação internacional elege as melhores fotos de cachorros de 2024

O concurso anual de fotografia Dog Photography Awards divulgou a lista das melhores imagens de cachorros de 2024. As categorias da competição foram divididas em: Retrato, Ação, Estúdio, Cães e Pessoas e Documentário. Para cada uma, foram eleitos o primeiro, o segundo e o terceiro lugar, sendo que o primeiro colocado de cada conjunto levou uma quantia no valor de 2,5 mil euros (cerca de R$ 15.725) pelo prêmio.

Nas redes sociais, os criadores da premiação afirmaram que a missão do Dog Photography Awards é honrar os fotógrafos de cachorros, além de descobrir novos talentos e promover a apreciação da arte da fotografia. “Além de mostrar a extraordinária diversidade e o encanto dos cães”, detalharam.

Entre os critérios avaliados pelos juízes estavam a iluminação e o enquadramento, a dinâmica dos cães em movimento, a criatividade e a qualidade das imagens.

Cada vencedor teve a oportunidade de ser entrevistado pela organização do Dog Photography Awards para contar a história por trás das imagens, que foram expostas no site para divulgação do trabalho dos fotógrafos, além do troféu e do prêmio em dinheiro.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5 Na categoria de Ação, Rebelle e seu momento dramático ficaram em 1° lugar Regine Jensen para a Dog Photography Awards 2 de 5 Em Documentário, a fotografia de John Fabiano ficou em 1° lugar John Fabiano para a Dog Photography Awards 3 de 5 Na categoria Estúdio, a imagem de um salsicha conquistou os jurados Valeria Cassina para Dog Photography Awards 4 de 5 No gênero Cães e Pessoas, a fotografia de uma garotinha e seu cachorro ganhou o 1° lugar Jane Thomson para Dog Photography Awards 5 de 5 Rhea Nellen foi a vencedora da categoria Retrato Rhea Nellen para Dog Photography Awards

Na categoria Retrato, a primeira colocação ficou com uma imagem do cão Kooki jogando frisbee com sua tutora, Rhea Nellen, que não aparece na imagem. O pet olha para cima à procura do disco, sendo o protagonista de uma foto cheia de energia. “Ela se destacou por seu uso elegante de linhas de liderança e uma composição original e refrescante, atraindo os espectadores diretamente para a postura equilibrada e poderosa do cão”, descreveram os organizadores.

Já na categoria Ação, um cão da raça whippet chamado Rebelle teve seu momento de glória. Na imagem, Rebelle veste uma esvoaçante capa vermelha que conferiu um toque especial de drama ao cenário. E, segundo os juízes, o ambiente surpreendentemente misterioso foi o que garantiu o primeiro lugar à fotógrafa Regine Jensen. “Percebi que precisava pensar fora da caixa, me afastar do que todos os outros estavam fazendo e deixar minha criatividade fluir livremente”, contou Jensen sobre o processo criativo que resultou na fotografia vencedora.

Em uma releitura do conto A Princesa e a Ervilha, a obra de Jane Thomson foi a vencedora do grupo Cães e Pessoas. A fotógrafa contou que a imagem foi tirada para um calendário feito para o BC Children’s Hospital, que promovia um programa de terapia com animais de estimação. “Ela conta uma linda história de uma jovem corajosa sentada orgulhosamente com seu pequeno cão de terapia peludo, Tintin”, descreveu Thomson.