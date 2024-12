Premiação Tô Na Fama chegou em Salvador e premiou grandes celebridades baianas

Ivete Sangalo, Carlinhos Brown e outras personalidades foram premiadas

A capital baiana recebeu uma noite de celebração e reconhecimento durante a edição 2024 do Troféu Tô Na Fama e Prêmio Tô Na Fama – Melhores do Ano. O momento de gala aconteceu no Wish Bahia, na segunda-feira (16) e homenageou nomes de destaque em diversas áreas, além de marcar as comemorações dos 40 anos do Axé Music, um dos maiores movimentos culturais do Brasil.

Com apresentação dos renomados apresentadores Thiago Michelasi e Reynaldo Mascatti, a cerimônia premiou personalidades de peso como Ivete Sangalo, Daniela Mercury, Saulo e Carlinhos Brown, grandes representantes do Axé que ajudaram a projetar a Bahia para o mundo. Outros artistas também foram reconhecidos pela contribuição histórica, como Luiz Caldas, Sarajane e Gerônimo, além de novos talentos que prometem brilhar no Carnaval 2024, como Larissa Marques e Felipe Escandurras.

O evento não apenas celebrou a música, mas também destaca nomes de diversas áreas de atuação. O governador Jerônimo Rodrigues foi reconhecido pelo trabalho no desenvolvimento regional, enquanto Maurício Bacelar, Secretário Estadual de Turismo, recebeu homenagem por sua atuação em levar a Bahia para o cenário internacional. Na cultura afro-brasileira, Carlinhos Brown foi ovacionado como maior representante e defensor do movimento, reforçando a importância da preservação cultural.

A escritora, comunicadora e empresária Vanessa Brunt também recebeu o troféu como Destaque em Comunicação. Brunt é premiada em quatro países, como Suíça, EUA e Portugal, graças às suas estratégias inovadoras de marketing e criação de estilos literários. Com seus livros estudados em universidades do país, a autora é também dona da Agência Brunt CiAtive, onde atende grandes marcas, como a Sephora.

Os destaques também incluem o Sindicato Nacional Pró-Beleza, comandado por Márcio Michelasi, e quem levou também o prêmio foi Sílvio Pompeu, preparador de passarela da Miss Brasil. Empresas como Uziba Produções são reconhecidas pela excelência na produção de eventos gospel, assim como a agência Gavião Tur, referência em turismo em Morro de São Paulo.

Entre os momentos marcantes, o Programa Tô Na Fama! recebeu uma homenagem especial pela cobertura de eventos e apoio à cultura. Nomes como Uziel Bueno, da Band Bahia, e Alex Lopes, do SBT Bahia, foram reconhecidos por suas contribuições à comunicação e ao entretenimento no Nordeste.

O Troféu Tô Na Fama, da Rede TV com o Portal iG, reforçou o compromisso com a inovação e o bem-estar. Destaques como Dr. Markus Santil, na área de implantes capilares, e os cirurgiões plásticos Dr. Gustavo Maltez e Dr. Diogo Lobão, foram celebrados por suas contribuições à medicina estética.

Com uma mistura de nostalgia e inovação, a premiação mostrou que Salvador continua a ser o berço de talentos e inspiração para o Brasil, reafirmando sua posição como epicentro cultural do país.