Premiê da Eslováquia recebe alta depois de ser atacado a tiros

Robert Fico foi alvo de disparos no abdome e no braço em 15 de maio quando saia de uma reunião; suspeito foi preso e disse que não queria matar o político, mas feri-lo

Robert Fico (foto) está em seu 4º mandato como primeiro-ministro; lidera o partido de esquerda Smer e é conhecido por ser nacionalista e pró-Rússia Reprodução/Facebook Robert Fico – 4.dez.2023

PODER360 30.mai.2024 (quinta-feira) – 23h08



O primeiro ministro da Eslováquia, Robert Fico, recebeu alta neste domingo (30.mai.2024), segundo a Reuters. O premiê estava internado estado grave depois de ser baleado em um ataque em 15 de maio.

O hospital disse que Fico passou por exames e avaliações médicas que confirmaram uma melhora no seu quadro clínico e que ele teria começado a fazer fisioterapia. Nem o governo nem o hospital se manifestaram sobre a alta.

O ataque ocorreu depois de uma reunião do governo eslovaco na cidade de Handlová, a cerca de 190 km da capital Bratislava. Fico foi atingido por 4 disparos no abdome e no braço, foi socorrido e passou por cirurgias.

O suspeito, identificado apenas como Juraj C., de 71 anos, declarou durante o julgamento que não tinha intenção de matar o premiê, mas sim feri-lo devido a discordâncias com as políticas de seu governo.

O ataque marcou a 1ª grande tentativa de assassinato de um líder político europeu em mais de 20 anos e evidenciou divisões políticas no país.