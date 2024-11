Premier League anuncia suspensão de árbitro após xingamentos a Jürgen Klopp

A Premier League anunciou a suspensão do árbitro David Coote, de 42 anos, em decorrência de um vídeo que circula nas redes sociais. No material, Coote é visto fazendo comentários depreciativos sobre o Liverpool e seu treinador, Jürgen Klopp. O árbitro utiliza expressões ofensivas, referindo-se ao clube de forma desrespeitosa e chamando Klopp de “idiota”. O vídeo, cuja origem e data exatas ainda não foram esclarecidas, parece ter sido gravado durante uma conversa sobre uma partida entre Liverpool e Burnley, que terminou em um empate de 1 a 1. Na ocasião, Klopp havia criticado a atuação de Coote, o que pode ter motivado os comentários do árbitro. Coote, por sua vez, se defendeu, alegando que as imagens não são autênticas e que não se comportou de maneira inadequada. A situação gerou repercussão e a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) decidiu abrir uma investigação para apurar os fatos relacionados ao vídeo e à conduta do árbitro.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicada por Matheus Oliveira