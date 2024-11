Premiere bate recorde de assinantes, mas futuro em 2025 ainda é incerto

O Premiere, serviço de pay-per-view de futebol da Rede Globo, atingiu a maior base de assinantes desde 2015 com as transmissões do Campeonato Brasileiro, marcando um recorde de arrecadação. No terceiro trimestre de 2024, entre julho e setembro, o serviço teve um aumento de 56% na base de assinantes em comparação com o mesmo período de 2023, atingindo pouco mais de 2,5 milhões de clientes. Grande parte dos assinantes são diretos, por meio das plataformas da Globo, em vez de assinaturas via operadoras de TV.

A estimativa é que o Premiere arrecade cerca de R$ 750 milhões em 2024, um valor expressivo para a Globo. Contudo, a continuidade do serviço em 2025 depende do acerto com a Liga Forte Futebol (LFU), enquanto já existe um acordo com a Libra, que representa times como Flamengo, São Paulo e Palmeiras.