Prêmio Braskem de Teatro divulga cronograma e comissão julgadora para 2023

Em sua 29ª edição, o Prêmio Braskem de Teatro divulgou, nesta segunda-feira (2), o cronograma de seleção e a comissão julgadora. A novidade está na possibilidade de inscrição de peças de cidades do interior da Bahia que participarão de classificatória na Mostra Interior em Cena, a ser realizada em agosto, em Salvador. Também podem concorrer ao prêmio espetáculos exibidos no ano de 2022, no formato presencial ou virtual, além de peças inéditas, com apresentações presenciais de janeiro a setembro deste ano.

As inscrições começam nesta quinta-feira (5) e seguem até o dia 24 de agosto no site oficial da premiação: www.premiobraskemdeteatro.com.br. Para as peças teatrais que desejem participar da Mostra Interior em Cena, as inscrições vão de 15 de janeiro a 15 de junho, também no site oficial. Realizado pela Caderno 2 Produções, o Prêmio Braskem de Teatro conta com patrocínio da Braskem e do Governo do Estado, por meio do Fazcultura, Secretaria de Cultura e Secretaria da Fazenda.

Este ano, a comissão julgadora que escolherá os destaques das artes cênicas na Bahia é formada pelo ator e jornalista Arlon Souza; pelo artista, pesquisador, produtor e gestor cultural Chicco Assis; pela atriz e gestora cultural Gabriela Sanddyego; pela atriz e doutora em Artes Cênicas Mônica Santana e pelo ator e diretor João Guisande. Os convidados serão responsáveis pela avaliação dos espetáculos em todas as fases, incluindo a Mostra Principal, que acontece de 2 de outubro a 26 de novembro, na capital baiana. Também farão a indicação dos finalistas às nove categorias: Ator, Atriz, Texto, Revelação, Espetáculo Adulto, Espetáculo Infantojuvenil, Direção, Performance e Categoria Especial.

Com o objetivo de divulgar, incentivar e promover a inclusão e valorização dos artistas do interior, o Prêmio Braskem de Teatro criou a Mostra Interior em Cena, que acontece de 2 a 31 de agosto, em Salvador, com a apresentação de espetáculos selecionados de diversos gêneros e formatos. A iniciativa visa consolidar a premiação como uma grande celebração da arte teatral na Bahia. Para mais informações sobre o regulamento, acesse o site ofocial da premiação.