Prêmio da Mega da Virada se aproxima de R$ 600 milhões, valor recorde

A Mega da Virada 2024 está prestes a oferecer um prêmio inédito de R$ 600 milhões. O sorteio do concurso 2.810 ocorrerá no dia 31 de dezembro, com início programado para as 20h. No ano anterior, o prêmio inicial era de R$ 570 milhões, mas acabou sendo elevado para R$ 588,8 milhões, que foi dividido entre cinco ganhadores. A quantia deste ano pode aumentar ainda mais, dependendo do volume de apostas. Um dos aspectos mais interessantes da Mega da Virada é que o prêmio não acumula. Caso não haja um vencedor que acerte as seis dezenas, o valor é redistribuído para aqueles que acertarem a quina, e assim sucessivamente. Isso garante que o montante seja sempre entregue a algum apostador, aumentando a expectativa em torno do sorteio. Para participar, os interessados devem realizar uma aposta simples, que consiste em escolher 6 números. O custo dessa aposta é de R$ 5,00. É importante ressaltar que as apostas devem ser feitas utilizando o volante específico da Mega da Virada, disponível nos canais oficiais das Loterias CAIXA.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA