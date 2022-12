Prêmio estimado da Mega da Virada 2022 sobe para R$ 500 milhões

O prêmio estimado da Mega da Virada 2022 subiu para R$ 500 milhões nesta terça-feira, 27. O anúncio foi feito pela Caixa Econômica Federal. Antes, a estimativa do prêmio era de R$ 450 milhões, ou seja, R$ 50 milhões a menos. Em comparação ao valor pago em 2021, o prêmio da Mega da Virada 2022 é 32% maior, já que no último ano foi de R$ 378,1 milhões. Além disso, neste ano será o maior da história. De acordo com a Caixa, se apenas um jogador vencer o prêmio e aplicar na poupança, o rendimento mensal será de R$ 3,4 milhões. As apostas podem ser feitas em qualquer lotérica ou pelo aplicativo ou portal Loterias Caixa até as 17 horas deste sábado, 31. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

