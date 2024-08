Prêmio Jovem Brasileiro revela grandes vencedores da edição 2024 do evento



O Prêmio Jovem Brasileiro 2024, revelou nesta quinta-feira (29) os vencedores de suas 30 categorias, em uma emocionante cerimônia transmitida ao vivo no PJBCast. Os apresentadores Guto Melo e Vanessa Bellini conduziram o evento.

Este ano, o PJB mais uma vez consolidou seu papel como uma das premiações mais importantes do país, destacando nomes de diversas áreas, incluindo música, televisão, esportes, entretenimento digital e muito mais.

Lista Completa de Vencedores do Prêmio Jovem Brasileiro 2024:

Melhor Cantora: Melody

Hit do Ano: Macetando – Ivete Sangalo

Dupla do Ano: Maiara e Maraísa

Banda do Ano: Sorriso Maroto

Melhor FEAT: Daqui Pra Sempre – Manu Bahtidão Part. Simone Mendes

Melhor Ator: Diego Martins

Melhor Atriz: Larissa Manoela

Melhor Programa, Novela ou Reality: Sabadou com Virgínia

Melhor Apresentador(a): Lucas Guimarães, Virgínia Fonseca

Melhor Participante de Reality: Beatriz Reis, Davi Brito

Fitness/Esporte: Priscila Buiar

Humor: Lucas Guedes, Lara Santana

Rei/Rainha do Insta: Larissa Manoela, Carlinhos Maia

Revelação Digital: Bomtalvão, Luana Zucoloto

Melhor Gamer: Bia Gamer, Nobru Vivo

Melhor Time e-Sports: LOUD

Eu Shippo: Cailu – Caio Cerqueira e Luan Alencar

Meu Crush: Caio Cerqueira, Key Alves

Youtuber do Ano: Jaqueline Sobrinho, Enaldinho

Melhor Canal: Camila Loures

Clipe Bombástico: RAM TCHUM – Dennis, Ana Castela e MC GW

Melhor TikToker: Aila Loures, Juliano Floss

Melhor Fandom do Brasil: Chaveirinhos – Key Alves

Jovem Mais Estiloso do Brasil: Vivi Lucas, Mc Daniel

Melhor Podcast: PodCast Vizinho

Diversidade: Pequena Lo, Diva Depressão

Crianças Que Já Fazem História: Mel Summers, Miguel Soares.

O Prêmio Jovem Brasileiro é uma iniciativa que reconhece e celebra os jovens talentos do Brasil que se destacam em diversas áreas, desde entretenimento até empreendedorismo e ação social. O evento anual proporciona visibilidade aos esforços e realizações dos jovens, além de inspirar outros a seguirem seus sonhos e objetivos. Com categorias abrangentes e uma cerimônia emocionante, o Prêmio Jovem Brasileiro se estabeleceu como um dos principais reconhecimentos para a juventude do país.