Prêmio Mérito Varejista destaca líderes do setor produtivo no DF

Na noite de quinta-feira (24/10), o Prêmio Mérito Varejista destacou o empenho de 10 personalidades que têm contribuído para o desenvolvimento econômico e a inovação no comércio do Distrito Federal. A iniciativa, idealizada pelo presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, atualmente na terceira edição, reuniu autoridades, empresários e convidados no espaço Dúnia Hall, no Lago Sul.

Os homenageados, cuidadosamente escolhidos pela diretoria do Sindivarejista, incluíram empresários, jornalistas e figuras públicas que impactam, direta ou indiretamente, o setor produtivo, como também fortalecem e apoiam a a economia do DF.

Entre os agraciados estavam os empreendedores Ana Paula Bandeira Braga, Carlos Alberto de Amorim, Edmar Mothé, Marcella Jardim Nemelada, Paulo Milano e Vitor Naegele.

Representando a imprensa, os jornalistas Brunno Melo e Neila Medeiros foram homenageados. Na lista dos premiados, constava ainda o presidente da Confederação Nacional do Comércio (CNC), José Roberto Tádros, e o secretário de Segurança Pública do DF, Sandro Avelar.

Prêmio Mérito do Varejo

Em entrevista à coluna Claudia Meireles, o presidente do Sindivarejista, Sebastião Abritta, afirmou que o evento celebra o resultado da união e dos esforços das entidades que compõem o setor produtivo.

“Temos que ser gratos a tudo que acontece, ainda mais quando se trata de um saldo tão positivo quanto o observado no comércio”, disse.

Abritta também destacou o bom desempenho do setor em 2024, prevendo um fechamento de ano com resultados positivos.

“As datas comemorativas apresentaram crescimento, e ainda vamos ter resultados mais expressivos com o Natal, a melhor para o comércio. Estamos empenhados em gerar empregos e garantir vagas temporárias, com expectativa de efetivar parte dessas contratações em janeiro. Isso só será possível graças ao papel dos empresários que estão aqui”, completou.

Premiações e homenagens

Com o espaço Dúnia Hall lotado, a mestre de cerimônias e jornalista Larissa Alvarenga chamou ao palco os nomes consagrados da noite para receber o prêmio e compartilhar um pouco de suas histórias.

A vice-governadora Celina Leão fez questão de registrar a relevância de iniciativas que visam reconhecer aqueles que agregam valor à economia local.

O mais importante em eventos como este é a possibilidade de reconhecer aquelas pessoas que fazem um trabalho diferenciado no Distrito Federal. Sabemos que a maioria da produção dos empregos e do comércio está nas mãos dos empresários”, pontuou.

Coquetel prestigiado

Após a entrega das comendas, os convidados desfrutaram de um jantar cuidadosamente preparado pelo buffet do Dúnia Hall. Com pratos variados, o menu incluiu picadinho de filé-mignon, pescados, camarões e acompanhamentos sofisticados, agradando aos mais variados paladares.

Além das entradas e pratos principais, outro destaque foram as bebidas servidas durante toda a noite, incluindo espumantes, vinhos, whisky, sucos e refrigerantes.

Para encerrar a noite em grande estilo, a cantora Liah Soares, parceira musical do astro Roberto Carlos em composições e interpretação, encantou o público com uma seleção de clássicos do rei em uma versão contemporânea que misturou influências do pop e jazz.

