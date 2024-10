Prêmio Multishow 2024 anuncia indicados; baianos concorrem em 6 categorias

O Prêmio Multishow 2024 divulgou, nesta quinta-feira (24), os indicados as 23 categorias da 31ª edição da premiação. Os baianos dominam a categoria Axé/Pagodão do Ano, com ÀTTOOXXÁ acumulando duas indicações, concorrendo com Oh Kannalha, Ivete Sangalo, Léo Santana e Tony Salles.

O show de Maria Bethânia e Caetano concorre com Ivete Sangalo na categoria “Show do Ano” com as apresentações no “Ivete Sangalo: 3.0 – A Festa” e “Rock in Rio 2024”. Veveta concorre ainda na categoria “Axé/Pagodão do Ano” com “Macetando”, hit de verão em parceria com Ludmilla, e “Seus Recados”, com Liniker.

Ainda na categoria “Axé/Pagodão do Ano” concorrem “Nego Doce” de Oh Kannalha, “Perna Bamba” de Léo Santana e Tony Salles, “Tá Gostosin”, de ÀTTOOXXÁ com É o Tchan, e “Tranca Rua”, também de ÀTTOOXXÁ com Baco Exu do Blues.

Concorrendo ao “Sertanejo do ano”, a baiana Simone Mendes concorre com as canções “Dois Tristes” e “Mulher Foda”. O veterano Gilberto Gil concorre na categoria “Música Urbana do Ano”, com a música “A Dança” em parceria com o MC Hariel. Nessa mesma categoria, a feirese Duquesa concorre com a música “Purple Rain”, colaboração com Yunk Vino e Go Dassisti.

A cantora Melly também compõe a lista de baianos indicados a premiação na categoria MPB do ano, com o single “Cacau”. A baiana Sued Nunes representa o Nordeste na categoria Brasil, que será escolhida por votação popular.

A votação popular das categorias “Show do Ano”, “Categoria Brasil”, “Clipe TVZ do Ano”, “Hit do Ano” e “Revelação do Ano” começam nesta quarta-feira (24) e os vencedores serão conhecidos no dia 3 de dezembro, em uma cerimônia ao vivo no Rio de Janeiro.

Confira a lista com as categorias já divulgadas:

Show do Ano

Caetano e Bethânia

Ivete Sangalo: 3.0 – A Festa / Rock in Rio 2024

Iza: Rock in Rio 2024

Jão: Superturnê / Rock in Rio 2024

Ludmilla: Numanice #3 Tour / Rock in Rio 2024

Planet Hemp: 30 anos de Fumaça / Rock in Rio 2024

Categoria Brasil

Nordeste: Sued Nunes

Centro-Oeste: Thauane

Sul: Vitor Limma

Norte: Viviane Batidão

Sudeste: Yan

Álbum do Ano

333 – Matuê

CAJU – Liniker

Funk Generation – Anitta

Rosa – Samuel Rosa

Se o Meu Peito Fosse o Mundo – Jota.pê

Serenata da GG, Vol. 1 – Gloria Groove

Capa do Ano

CAJU – Liniker

Funk Generation – Anitta

Oproprio – Yago Oproprio

Seranato da GG, Vol. 1 – Gloria Groove

Tara e Tal – Duda Beat

Topo da minha cabeça – Tassia Reis

Instrumentista do Ano

Amaro Freitas

Hamilton de Holanda

Hermeto Pascoal

Jonathan Ferr

Pretinho da Serrinha

Rafael Castilhol

Produção Musical do Ano

Eduardo Pepato

Gustavo Ruiz Chagas

Iuri Rio Branco

Julio Fejuca

Pretinho da Serrinha

Rafael Castilhol

Artista do Ano

Ana Castela

Anitta

Gloria Groove

Jão

Liniker

Matuê

Funk do ano