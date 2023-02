Prêmio Paralímpicos consagra destaques de 24 modalidades em 2022

A primeira noite da 11ª edição do Prêmio Paralímpicos, nesta quarta-feira (8), consagrou os melhores atletas da última temporada de 24 modalidades. A cerimônia organizada pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) foi realizada no Tokio Marine Hall, em Santo Amaro, zona sul de São Paulo.

Cinco dos ganhadores levaram o troféu pela primeira vez na carreira: Andreza Vitória (bocha), Maicon Mendes (futebol de cegos), Moacir Fernando (futebol de paralisados cerebrais), Silvana Fernandes (parataekwondo) e Júnior Silva (remo). Este último conquistou o prêmio ao lado de Diana Barcelos, vencedora também em 2018. Júnior e Diana foram medalhistas de prata no Campeonato Mundial da modalidade, disputado em Racice (República Tcheca), no skiff duplo misto da classe PR3 (remadores com função residual nas pernas).

Andreza, por sua vez, conquistou o ouro da classe BC1 (atletas que utilizam as mãos ou os pés e podem ter um auxiliar) feminina no Mundial de bocha, recolocando o país no topo do esporte após 12 anos. Outros sete ganhadores do Prêmio Paralímpicos foram campeões mundiais nas respectivas modalidades em 2022: Igor Tofalini (paracanoagem), Leomon Moreno (goalball), Williams Araújo (judô), Carol Santiago (natação), Bruna Alexandre (tênis de mesa) e Janaína Petit (vôlei sentado).

Entre os que já tinham ganhado o prêmio na respectiva modalidade e voltaram a fazê-lo, Jovane Guissone segue como o único vencedor na esgrima em cadeira de rodas ao longo de 11 anos. Outro com 100% de aproveitamento no esporte que pratica é Vitor Tavares, que leva o prêmio do parabadminton desde 2017.

O evento prossegue nesta quinta-feira (9), a partir das 19h (horário de Brasília), no mesmo local, com o anúncio dos ganhadores de mais 11 troféus, entre eles os de revelação da temporada, atleta masculino e feminino e Atleta da Galera, cujo vencedor será definido em votação popular. Os candidatos são Carol Santiago, Samuel Oliveira, Gabriel Araújo (todos da natação), Raíssa Machado e Vinícius Rodrigues (ambos do atletismo).

Confira os vencedores do Prêmio Paralímpicos:

Atletismo: Petrúcio Ferreira

Parabadminton: Vitor Tavares

Basquete em cadeira de rodas: Leandro de Miranda

Bocha: Andreza Vitória

Paracanoagem: Igor Tofalini

Ciclismo: Lauro Chaman

Esgrima em cadeira de rodas: Jovane Guissone

Esportes de inverno: Cristian Ribera

Futebol de cegos: Maicon Mendes

Futebol de paralisados cerebrais: Moacir Fernando

Goalball: Leomon Moreno

Halterofilismo: Mariana D’Andrea

Hipismo: Rodolpho Riskalla

Judô: Williams Araújo

Natação: Carol Santiago

Remo: Diana Barcelos e Júnior Silva

Rugby em cadeira de rodas: Gabriel Feitosa

Paratekwondo: Silvana Fernandes

Tênis de mesa: Bruna Alexandre

Tênis em cadeira de rodas: Ymanitu Silva

Tiro com arco: Jane Karla Gögel

Tiro esportivo: Alexandre Galgani

Triatlo: Jéssica Messali

Vôlei sentado: Janaína Petit